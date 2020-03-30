Пособие по безработице увеличили по поручению Путина

Максимальное пособие по безработице на 2020 год увеличили до размера МРОТ — 12 130 рублей. Минимальное пособие осталось на прежнем уровне (1 500 рублей). Постановление Правительства от 27.03.2020 № 346 вступает в силу с даты официального опубликования.

Повысить максимальное пособие поручил Владимир Путин. Список поручений был опубликован в это воскресенье.

Большая часть того, что запланировано не изменить просто постановлениями, требуется изменения федерального законодательства. Этим собирается заняться Госдума уже на этой неделе.