Определено девять отраслей, которым дадут отсрочки по налогам

Стало известно, каким отраслям дадут отсрочки по налогам. Об этом сообщила ФНС на своем сайте.

Список был одобрен на заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Постановление должно появится в ближайшее время.

Определены девять сфер деятельности:

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки Культура, организация досуга и развлечений Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма Гостиничный бизнес Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений Деятельность по организации конференций и выставок Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Определяться виды деятельности будут по основному ОКВЭД. Проверьте свои данные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП!

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Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в указанных сферах, смогут рассчитывать на следующие меры поддержки: