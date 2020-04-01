ИФНС опять незаконно требует документы

Инспекция какая-то необучаемая. Она продолжает требовать документы вне рамок налоговых проверок. ИФНС требует документы не по конкретной сделке, что допускается Налоговым кодексом, а в общем по сотрудничеству с контрагентами или же за период времени, чего НК не позволяет вне рамок налоговой проверки.

Например, инспекция вне рамок налоговых проверок потребовала компании документы по взаимоотношениям с шестью индивидуальными предпринимателями и двумя компаниями. Налогоплательщик отказался предоставлять документы, считая, что это требование незаконно. Инспекция оштрафовала компанию за непредставление документов.

Компания пошла в суд, требуя признать штраф незаконным, потому что:

инспекция может затребовать информацию относительно конкретной сделки. При этом инспекция должна указать, по какой именно сделке требуется документы.

при этом документы, касающиеся деятельности самого налогоплательщика, можно истребовать лишь при проведении налоговой проверки этого налогоплательщика.

в описываемом случае инспекция указала, что документы нужны «в связи с проведением мероприятий налогового контроля вне рамок проверки по конкретной сделке». Но мероприятия налогового контроля инспекция не указала, а документы требовались не по конкретной сделке, а в целом по работе с контрагентами.

Суд встал на сторону компании.

Дело № А19-12651/2019.