ИФНС опять незаконно требует документы

Инспекция какая-то необучаемая. Она продолжает требовать документы вне рамок налоговых проверок. ИФНС требует документы не по конкретной сделке, что допускается Налоговым кодексом, а в общем по сотрудничеству с контрагентами или же за период времени, чего НК не позволяет вне рамок налоговой проверки.
Например, инспекция вне рамок налоговых проверок потребовала компании документы по взаимоотношениям с шестью индивидуальными предпринимателями и двумя компаниями. Налогоплательщик отказался предоставлять документы, считая, что это требование незаконно. Инспекция оштрафовала компанию за непредставление документов.
Компания пошла в суд, требуя признать штраф незаконным, потому что:
- инспекция может затребовать информацию относительно конкретной сделки. При этом инспекция должна указать, по какой именно сделке требуется документы.
- при этом документы, касающиеся деятельности самого налогоплательщика, можно истребовать лишь при проведении налоговой проверки этого налогоплательщика.
- в описываемом случае инспекция указала, что документы нужны «в связи с проведением мероприятий налогового контроля вне рамок проверки по конкретной сделке». Но мероприятия налогового контроля инспекция не указала, а документы требовались не по конкретной сделке, а в целом по работе с контрагентами.
Суд встал на сторону компании.