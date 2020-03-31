В Налоговый кодекс внесут нерабочие дни. Но успеют ли вовремя?

Сегодня депутаты примут во втором и третьем чтении законопроект, которым в Налоговый кодекс добавят термин «нерабочие дни». Поправка будет внесена в статью 61, регулирующую порядок исчистения налоговых сроков.

Сейчас в пункте 7 этой статьи указаны только выходные и (или) нерабочие праздничные дни. Из-за этого возникла проблема со сроками сдачи налоговой отчетности и уплаты налогов, которые истекают на этой неделе, объявленной нерабочей. Ведь просто нерабочих дней в статье нет.

После внесения поправок пункт 7 будет выглядеть таким образом:

В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

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Завтра закон примут, но после этого его должны будут утвердить в Совете Федерации, потом подписать у президента и официально опубликовать. Вот эта поправка вступит в силу после официальной публикации закона, обратной силы она не имеет. Теоретически есть шанс, что успеют опубликовать 31 марта.

Срок сдачи некоторой налоговой отчетности истекает 31 марта. Во многих городах люди лишены возможности её сдать, потому что вынуждены сидеть дома и не могут доехать до офиса, чтобы отправить её по ТКС. Почтовые отделения не работают, налоговые инспекции тоже. А ФНС так и не высказалась о возможности переноса сроков. Может быть они ждут принятия этого закона?