Клерк.Ру

В Налоговый кодекс внесут нерабочие дни. Но успеют ли вовремя?

Сегодня депутаты примут во втором и третьем чтении законопроект, которым в Налоговый кодекс добавят термин «нерабочие дни». Поправка будет внесена в статью 61, регулирующую порядок исчистения налоговых сроков.

Сейчас в пункте 7 этой статьи указаны только выходные и (или) нерабочие праздничные дни. Из-за этого возникла проблема со сроками сдачи налоговой отчетности и уплаты налогов, которые истекают на этой неделе, объявленной нерабочей. Ведь просто нерабочих дней в статье нет.

После внесения поправок пункт 7 будет выглядеть таким образом:

В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Завтра закон примут, но после этого его должны будут утвердить в Совете Федерации, потом подписать у президента и официально опубликовать. Вот эта поправка вступит в силу после официальной публикации закона, обратной силы она не имеет. Теоретически есть шанс, что успеют опубликовать 31 марта.

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Срок сдачи некоторой налоговой отчетности истекает 31 марта. Во многих городах люди лишены возможности её сдать, потому что вынуждены сидеть дома и не могут доехать до офиса, чтобы отправить её по ТКС. Почтовые отделения не работают, налоговые инспекции тоже. А ФНС так и не высказалась о возможности переноса сроков. Может быть они ждут принятия этого закона?

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