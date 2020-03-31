Режим самоизоляции ввели в 28 регионах

этого мало. придется еще и у нотариуса заверять
Зарегистрируйтесь, попробуйте))
Пойду, лучше книжку почитаю, заодно поем )))
карантин "по приезду" кажется был установлен документом Постановление Главного государственн...
Ну ввели и ввели, нашему директору все равно. Отказал дать компьютер домой, езжу в офис работать....
Оказывается есть карантин. ст.1 ограничительные мероприятия (карантин) - административные, ...
Короче самозанятые нелюди, и они не достойны пособия в карантине, но так же как все сидите дома с...
Не знаю)) Игра - дефчачая (в основном). Не играл, так, ознакомился на ютьюбе.Но, судя по тому, чт...
Могу провести инвентаризацию шмота, например. Присвою инд. номер каждой вещичке и начислю амортиз...
Из Википедии:В Российской Федерации карантин накладывается и отменяется согласно статье 31 Федера...
слово "карантин" не пишется в приказе. это я так немножко затупила и не точно описала людей, кото...
Этим крафтерам бухгалтер не нужен случаем? А то и я бы тогда поиграла ))...
Кстати, в Second Life можно делать виртуальный шмот (кофточки, блузы, юппке, например), продавать...
для тех, что вернулся из других стран - карантин 14 дней. обязательный. вот за ними активно бегаю...
а куда можно обратиться за таким кредитом и кому можно?))...
В п.2 Вы упоминаете "карантин". У Вас что, сотрудники контактировали с зараженными?В таком случае...
То есть карантина в РФ нет?А что делали тогда в пансионате в Тюмени первые вывезенные из Китая со...
Самоизоляция - это не карантин.
обновление информации: у нас все еще никто не понял, что точно делать, но наделали бумажек в итог...
у меня так же. Старые (послабее) для компьютера дома, и дорогущщие для работы. А еще куча дешевых...
Не имею представления даже, может это врожденный талант. ))...
Есть.Например, для летевших в самолете вместе с выявленным зараженным - все пять рядов кресел наз...
И долго такому навыку учиться?Тоже хочу профит)))
Вот куда матроса (зачеркнуто) наротт не целуй, везде у него попа.Этош доверие власть оказывает лю...
так нет же еще карантина.
Ну, что Вы. Нет, конечно! Это его реальный навык, человек им пользуется, получает за это профит. ...
Вот не понимаю?)))Компьютерную игрушку сложно что ли установить? Если хочется общаться, то можно ...
Старые (послабее) и новые, всего 2. Я их очень берегу, потому что стоят дорого и в прямом и перен...
Сейчас - "самоизоляция". Надо ждать нового креатива от властей - самоарест, самоштраф, и до самор...
Событие "Правительство РФ обновило список непродовольственных товаров первой необходимости (распо...
Люди боятся, поймите их. Живые они как нибудь выкрутятся, а мертвые уже нет....
В регионах уже штрафуют и не спасает наличие товаров включенных в перечень....
и сколько у Вас таких очков? И как часто Вы их теряете/ломаете в транспорте/в магазине и т.п.?...
Мне вот интересно - а тем, кто оказывает услуги этим пострадавшим областям - что будет? Есть ведь...