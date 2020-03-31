Natalia_Svetlanovna Ну ввели и ввели, нашему директору все равно. Отказал дать компьютер домой, езжу в офис работать.... Режим самоизоляции ввели в 28 регионах

id6478371 Короче самозанятые нелюди, и они не достойны пособия в карантине, но так же как все сидите дома с... Больничные для самозанятых: что им делать в период коронавируса

MaxC Из Википедии:В Российской Федерации карантин накладывается и отменяется согласно статье 31 Федера... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

sun-sun-violett слово "карантин" не пишется в приказе. это я так немножко затупила и не точно описала людей, кото... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

VikaV2193 Этим крафтерам бухгалтер не нужен случаем? А то и я бы тогда поиграла ))... Режим самоизоляции, скорее всего, распространят на все регионы

sun-sun-violett для тех, что вернулся из других стран - карантин 14 дней. обязательный. вот за ними активно бегаю... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Руслан_Мустаев а куда можно обратиться за таким кредитом и кому можно?))... Меры поддержки бизнеса из-за коронавируса одним списком

MaxC В п.2 Вы упоминаете "карантин". У Вас что, сотрудники контактировали с зараженными?В таком случае... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

MaxC То есть карантина в РФ нет?А что делали тогда в пансионате в Тюмени первые вывезенные из Китая со... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

sun-sun-violett обновление информации: у нас все еще никто не понял, что точно делать, но наделали бумажек в итог... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

MaxC Есть.Например, для летевших в самолете вместе с выявленным зараженным - все пять рядов кресел наз... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

MaxC Вот не понимаю?)))Компьютерную игрушку сложно что ли установить? Если хочется общаться, то можно ... Режим самоизоляции, скорее всего, распространят на все регионы

VikaV2193 Старые (послабее) и новые, всего 2. Я их очень берегу, потому что стоят дорого и в прямом и перен... Вышел новый список товаров первой необходимости. Без табака, газет и смартфонов