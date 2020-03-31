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Режим самоизоляции ввели в 28 регионах

Вслед за Москвой режим самоизоляции за последние два дня ввели в 27 регионах. 

А именно:

  1. Москва
  2. Московская область
  3. Санкт-Петербург
  4. Ленинградская область
  5. Адыгея
  6. Марий Эл
  7. Татарстан
  8. Якутия
  9. Архангельская область
  10. Вологодская область
  11. Иркутская область
  12. Ростовская область
  13. Новгородская область
  14. Липецкая область
  15. Рязанская область
  16. Свердловская область
  17. Ульяновская область
  18. Мурманская область
  19. Чечня
  20. Чувашия
  21. Калининградская область
  22. Белгородская область
  23. Волгоградская область
  24. Курская область
  25. Нижегородская область
  26. Саратовская область
  27. Липецкая область
  28. Новосибирская область

Ранее Мишустин призвал все регионы принять меры по примеру Москвы по самоизоляции в целях снижения распространения эпидемии.

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