Более 60% россиян встретят кризис без сбережений. Откуда им взяться?

У более, чем 60% россиян нет сбережений на случай кризиса. А те, у которых они есть, продержатся на них не больше полугода.

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (источник РБК).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов из всех федеральных округов. Большинство опрошенных проживают в Центральном (22,3%) и Приволжском ФО (20,2%). Наименьшее количество опрошенных составили жители Москвы (4,3%) и Санкт-Петербурга (2,7%).

Большая часть респондентов (56,8%) имеет доход до 25 тыс. руб.

На доход в диапазоне от 25 тыс. до 50 тыс. руб. живут 26,8% участников,

7,6% располагают доходом от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Наименьшую долю составили опрошенные с доходом более 100 тыс. руб. – 1,8%.

Причем, 60% сообщили, что им обычно не хватает денег до зарплаты. При этом, примерно половине из них – не хватает большой суммы.

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Каждый третий респондент сообщил о наличии сбережений. При мерно у половины из них в случае потери работы денег хватит на срок от двух месяцев до полугода.

Сбережений 21,2% респондентов будет достаточно, чтобы прожить максимум месяц.

Наименьшая доля россиян обладает финансовой подушкой, которая позволит финансировать расходы от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%).

О наличии сбережений сообщили 70% респондентов, живущих в Мурманской области, но никто из них не сможет прожить на эти средства более года.

В тройку регионов с наибольшей долей респондентов с накоплениями также вошли Санкт-Петербург (60%) и Москва (54,5%).

Наименьшая доля зафиксирована в Забайкальском крае (всего 9%), Бурятии (19%) и Волгоградской области (20,5%).

Собственно, еще до наступления мартовских событий многие говорили, что кризис как бы и не заканчивался с 2014 года.