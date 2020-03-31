Сбербанк освободил бизнес от платы за обслуживание эквайринга

Сбербанк объявил сегодня об отмене платы за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс. Сервисная плата не будет взыматься за период использования оборудования с 01 марта до 31 мая 2020 года.

При этом «каникулы» могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации, о чем будет сообщено дополнительно.

«Мы понимаем, что наиболее „чувствительными“ к снижению клиентопотока являются небольшие торговые точки, которые в условиях текущей ситуации переживают не самые легкие времена. Чтобы поддержать предпринимателей, мы вводим „каникулы“ по взиманию сервисной платы за использование терминалов и онлайн-касс. Это позволит не только помочь бизнесу, но и обезопасить наших граждан, обеспечив им возможность продолжать платить наиболее безопасным способом — безналично и бесконтактно», — прокомментировала зампредправления банка Светлана Кирсанова.

Напомним, ЦБ с 1 апреля установит предельную комиссию за эквайринг для онлайн-покупок в 1 %.