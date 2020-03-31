Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении. Но снижение касается только части зарплат, превышающей МРОТ.

Ставки страховых взносов для организаций и ИП, внесенных в реестр МСП с 1 апреля по 31 декабря 2020 года составят: в ПФР 10% (как в пределах лимита, так и выше него), в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) 5%. Взносы в ФОМС не уплачиваются. Касается это не всех зарплат, а только «выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда».

И эти пониженные ставки устанавливаются не только на текущий год, но и на последующие. И они не зависят от вида деятельности.

Напомним, что МРОТ в 2020 году равен 12 130 рублям. Не путайте с региональной минимальной зарплатой, МРОТ в стране один.

Закон будет сегодня же одобрен Советом Федерации и в ближайшее время подписан президентом.