Путин подписал указ о призыве на военную службу

Хотя регионы продолжают переходить в режим самоизоляции, призыв в армию решили не отменять.

Президент подписал Указ «О призыве в апреле – июле 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»

Пункт первый данного указа гласит:

Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек.

Ранее сообщалось, что все призывники будут проходить двухнедельный карантин.