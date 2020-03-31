Больничные сотрудников, работающих полный день, теперь не могут быть меньше МРОТ

Госдума только что приняла в третьем чтении законопроект № 931441-7, который, в том числе, касается правил выплаты больничных.

С 1 апреля 2020 до конца этого года будут действовать новые правила расчета пособий по временной нетрудоспособности.

Если по старым правилам размер пособия из расчета за полный месяц выходит меньше МРОТ, то оно будет приравнено к МРОТ.

Размер дневного пособия в этом случае будет равен МРОТ, деленному на количество дней в месяце, на который приходится период временной нетрудоспособности

А размер пособия по временной нетрудоспособности, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения указанного размера дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце.

При этом если сотрудник работает неполный день, то и пособие будет рассчитываться в пропорции к доле ставки.

В северных территориях будет применяться соответствующий районный коэффициент.