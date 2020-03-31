Правительство получило право давать отсрочки по налогам и отчетности. Закон принят

Правительство временно получило право переписывать некоторые нормы Налогового кодекса. Закон с поправками в НК был принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении. Совет Федерации утвердит его сегодня же.
Что сможет делать правительство:
- Продлевать срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов, страховых взносов. Региональных и местных налогов это тоже касается.
- Продлевать сроки предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности, а также иных документов (сведений).
- Приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки (в том числе по сделкам между взаимозависимыми лицами), а также приостанавливать течение сроков по проверкам.
- Продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также их взыскания.
- Принимать дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее предоставления.
- Устанавливать основания и условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.
- Устанавливать основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений).
Проект постановления Кабмина по отсрочкам уже готов, ждут только вступления в силу этого нового закона.