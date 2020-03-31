Правительство получило право давать отсрочки по налогам и отчетности. Закон принят

Правительство временно получило право переписывать некоторые нормы Налогового кодекса. Закон с поправками в НК был принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении. Совет Федерации утвердит его сегодня же.

Что сможет делать правительство:

Продлевать срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов, страховых взносов. Региональных и местных налогов это тоже касается. Продлевать сроки предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности, а также иных документов (сведений). Приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки (в том числе по сделкам между взаимозависимыми лицами), а также приостанавливать течение сроков по проверкам. Продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также их взыскания. Принимать дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее предоставления. Устанавливать основания и условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. Устанавливать основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений).

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Такие права даны правительству на период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Проект постановления Кабмина по отсрочкам уже готов, ждут только вступления в силу этого нового закона.