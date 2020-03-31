При переходе с ЕНВД на упрощенку разрешили учитывать расходы на остатки товаров

Спешка с принятием поправок в Налоговый кодекс из-за коронавируса оказалась очень полезной для организаций и ИП, перешедших с ЕНВД на упрощенку. Им разрешили учесть расходы по товарам, купленным во время применения вмененки, но не проданным на момент перехода на УСН.

Депутаты рассмотрели сразу в двух чтениях законопроект, который был внесен еще в декабря прошлого года. В него ко второму чтению были добавлены поправки в НК, которые срочно потребовались из-за эпидемии коронавируса. Иначе еще неизвестно сколько законопроект лежал бы в Госдуме.

С 1 января 2020 года налогоплательщики, перешедшие с ЕНВД на УСН с объектом «доходы минус расходы», могут учитывать расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для продажи. В затраты они будут списываться по общему правилу — после реализации. Так же в расходы можно будет включить затраты на хранение, обслуживание и перевозку этих товаров, но только если оплата произошла уже после перехода на УСН.

Закон будет сегодня утвержден в Совете Федерации. В ближайшее же время его подпишет президент. Так что уже при расчете налога за 1 квартал 2020 года можно будет учесть это новшество.