Для Facebook, Twitter, Telegram могут ограничить трафик

Предлагается обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России.

Депутат Антон Горелкин предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи обязать российских интернет-провайдеров на время карантина, вызванного распространением коронавируса в России, закрепить предоставление приоритета трафику отечественных онлайн-сервисов и зарубежных ресурсов, которые исполняют российское законодательство.

В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает депутат. В числе таких ресурсов он называет Facebook, Twitter, Telegram и другие зарубежные сервисы (источник Коммерсантъ).

Некоторые сайты иногда действительно начинают «висеть» из-за большого количества обращений сидящих на самоизоляции людей.