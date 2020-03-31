Пособие на детей до 3 лет будут продлевать автоматически

Госдума сегодня приняла в третьем чтении законопроект № 931441-7, который, в том числе, касается так называемых путинских пособий на детей.

Речь идет о выплатах до 3 лет на первого и второго ребенка.

Согласно временным правилам, не надо будет подавать заявление на продление пособия.

С 1 апреля по 1 октября, если ребенку исполнилось 1 или 2 года (т. е. подошло время подачи нового заявления), выплата пособия будет пролонгироваться автоматически.

При этом Соцзащита или ПФР будут информировать граждан о назначении выплаты.

Напомним, выплаты за второго ребенка осуществляются за счет маткапитала.