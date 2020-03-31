Ужесточили штрафы за несоблюдение режима ЧС, повышенной готовности и карантина

Сегодня депутаты Госдумы приняли поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нарушения карантина и не только его.

Вот такие административные штрафы внесли в КоАП.

За несоблюдение правил в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, а так же карантина могут оштрафовать на сумму:

граждан — от 15 до 40 тыс. рублей;

должностных лиц — от 50 до 150 тыс.рублей,

ИП — от 50 до 150 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток;

организации — от 200 до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

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Если нарушения повлекли вред здоровью или смерть (при отсутствии состава для УК), то штраф составит для:

граждан — от 150 до 300 тыс. рублей;

должностных лиц — от 300 до 500 тыс.рублей или дисквалификация до 1 года до 3-х лет;

ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка деятельности до 90 суток;

организации — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Отдельно прописали ответственность за несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Штраф будут взимать в размере:

с граждан — от 1 до 30 тыс. рублей;

с должностных лиц — от 10 до 50 тыс.рублей;

с ИП — от 10 до 50 тыс.рублей;

организации — от 100 до 300 тыс.рублей.

Сейчас во многих регионах введен режим повышенной готовности, будьте внимательны.

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1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей,

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех лет до пяти лет,

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех лет до пяти лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок одного года до трех лет,

либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет,

либо принудительными работами на срок от одного от одного года до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

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2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей

наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех лет до пяти лет,

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех лет до пяти лет,

либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет,

либо принудительными работами на срок от трех лет до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

наказывается принудительными работами на срок от четырех лет до пяти лет

либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет

Законы вступят в силу с даты их официального опубликования.