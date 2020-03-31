Ужесточили штрафы за несоблюдение режима ЧС, повышенной готовности и карантина

Сегодня депутаты Госдумы приняли поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нарушения карантина и не только его.
Вот такие административные штрафы внесли в КоАП.
За несоблюдение правил в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, а так же карантина могут оштрафовать на сумму:
- граждан — от 15 до 40 тыс. рублей;
- должностных лиц — от 50 до 150 тыс.рублей,
- ИП — от 50 до 150 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток;
- организации — от 200 до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.
- граждан — от 150 до 300 тыс. рублей;
- должностных лиц — от 300 до 500 тыс.рублей или дисквалификация до 1 года до 3-х лет;
- ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка деятельности до 90 суток;
- организации — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка деятельности до 90 суток.
- с граждан — от 1 до 30 тыс. рублей;
- с должностных лиц — от 10 до 50 тыс.рублей;
- с ИП — от 10 до 50 тыс.рублей;
- организации — от 100 до 300 тыс.рублей.
Сейчас во многих регионах введен режим повышенной готовности, будьте внимательны.В Уголовном кодексе изменили статью 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей,
- наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех лет до пяти лет,
- либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок одного года до трех лет,
- либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет,
- либо принудительными работами на срок от одного от одного года до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
- наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех лет до пяти лет,
- либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех лет до пяти лет,
- либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет,
- либо принудительными работами на срок от трех лет до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
- наказывается принудительными работами на срок от четырех лет до пяти лет
- либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет