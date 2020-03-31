Клерк.Ру

Ужесточили штрафы за несоблюдение режима ЧС, повышенной готовности и карантина

Сегодня депутаты Госдумы приняли поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нарушения карантина и не только его.

Вот такие административные штрафы внесли в КоАП.

За несоблюдение правил в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, а так же карантина могут оштрафовать на сумму:

  • граждан — от 15 до 40 тыс. рублей;
  • должностных лиц — от 50 до 150 тыс.рублей,
  • ИП — от 50 до 150 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток;
  • организации — от 200 до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.
Если нарушения повлекли вред здоровью или смерть (при отсутствии состава для УК), то штраф составит для:

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  • граждан — от 150 до 300 тыс. рублей;
  • должностных лиц — от 300 до 500 тыс.рублей или дисквалификация до 1 года до 3-х лет;
  • ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка деятельности до 90 суток;
  • организации — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка деятельности до 90 суток.
Отдельно прописали ответственность за несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Штраф будут взимать в размере:

  • с граждан — от 1 до 30 тыс. рублей;
  • с должностных лиц — от 10 до 50 тыс.рублей;
  • с ИП — от 10 до 50 тыс.рублей;
  • организации — от 100 до 300 тыс.рублей.
Сейчас во многих регионах введен режим повышенной готовности, будьте внимательны.

В Уголовном кодексе изменили статью 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

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1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей,

  • наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех лет до пяти лет,
  • либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок одного года до трех лет,
  • либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет,
  • либо принудительными работами на срок от одного от одного года до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей

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  • наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех лет до пяти лет,
  • либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех лет до пяти лет,
  • либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет,
  • либо принудительными работами на срок от трех лет до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

  • наказывается принудительными работами на срок от четырех лет до пяти лет
  • либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет
Законы вступят в силу с даты их официального опубликования.

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