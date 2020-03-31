За фейки о коронавирусе будут жестко наказывать

За распространение фейков о коронавирусе ввели жесткую ответственность. Поправки в КоАП и Уголовный кодекс были приняты сегодня Госдумой.

Введена следующая административная ответственность для организаций:

если распространение фейков не привело к причинению вреда — от 1,5 до 3 млн рублей;

если эта информация приведет к смерти одного человека, причинению вреда здоровью или имуществу, массовым беспорядкам — от 3 до 5 млн рублей.

За повторное нарушение оштрафуют на сумму до 10 млн рублей.

Для граждан же внесли ответственность в Уголовный кодекс, добавив статью 2071.

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств — наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

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Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Закон вступит в силу сразу после офицальной публикации