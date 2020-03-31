Заседание Координационного совета по борьбе с эпидемией. Кратко в тезисах

Мишустин провел заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Поручения в тезисах.

Поручения даны следующие:

Минкомсвязи – запустить на портале Госуслуг сервис для прибывающих россиян из других стран. Они должны будут сообщить адрес фактического проживания, планируемый адрес пребывания на карантине, Данные будут передаваться в рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Минкомсвязи, МИД и Минтранс с 15 00 вчерашнего дня начали смс-информирование этих граждан о необходимости заполнить данные о себе на Госуслугах до прохождения пограничного контроля.

.Это для тех, кого вывозят по спискам МИДа и Минтранса, а также будут отслеживать по факту регистрации мобильного телефона в сети.

Контроль за соблюдением карантина этих граждан поручен МВД, Минкомсвязи, Минздраву, Роспотребнадзору и ФМБА.

О нарушениях карантина будут уведомлять по смс-сообщениям и через Госуслуги. Данные сразу будут передавать в МВД.

Штрафы за несоблюдение карантина, а также режима ЧС и повышенной готовности ужесточили.

Для прибывших из зараженных стран выдачу листков нетрудоспособности будут также выдавать на портале Госуслуг. С 1 апреля.

Медработников, работающих с зараженными, предложено изолировать во внерабочее время в гостиницах.

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Также рассматривается вопрос о перепрофилировании медицинских организаций для приема коронавирусных больных.

Плановая госпитализация будет проводиться только по направлению врача. И только из поликлиники, к которой прикреплен пациент.

Гражданам, которые не могут вернуться в Россию, нуждающимся в материальной помощи и не имеющим жилья, будет оказана помощь через МИД.

Деньги на это выделят из бюджета, и заодно рекомендовано на это счет подумать Сбербанку и РСПП.

Минздраву поручено дать прогноз по развитию эпидемии в региональном разрезе.

Браки поручено заключать в дистанционной форме.

Полный список поручений на сайте Правительства.

За фейки о коронавирусе ввели ответственность.