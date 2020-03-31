ФНС просит нас оставаться дома. Но про перенос сроков отчетности упорно молчит

ДмитрийW Посмотрите лучше вести из Испании: "мои РУССКИЕ СТРАННОСТИ которые ДРУЗЬЯ ЗАМЕТИЛИ" https://youtu... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

MaxC Да не читайте Вы эту ерунду. Военные прекрасно знают, что такое карантин. И у них богатейший опыт... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Лион во и текст и подтверждение того, что ограничительные мероприятия и карантин по смыслу одна фигня,... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Denic Ну, да в личном кабинете ФНС все видят свои доходы со всех мест. А ФНС их не видит? Осталось т... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Лион порядок введения и правовые последствия ограничительных мер и карантина- одинаковы прочитайте вни... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

проза жизни Думала шуточка "чёрное и белое - это оттенки серого", но в каждой шутке...Какие такие 100000 рубл... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Rob Carlson7 Про помощь народу и не заикались, это помощь мелкому бизнесу работающему в белую. ... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

MaxC Регион нельзя посадить на карантин, т.к. невозможно изолировать полностью.Город, при определенных... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Rob Carlson7 А вы вкурсе, что ИП который платит взносы по максимуму (>200тыр) получает меньше баллов чем бе... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Над.К В каком конкретно регионе введен именно карантин? Ссылочкой на нормативные акты поделитесь... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

rorih С точки зрения бизнеса на УСН6%, раньше взносы были 40%, налог по УСН 60%, теперь взносы будут 30... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Над.К А что может ухудшиться? Баллов меньше не начисляют. Уже где-то тут во мнениях писали об этом. Пон... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

yante А пониженные взносы, которые платят НА работников, никак права работников не ухудшают?Ну, в части... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

MaxC Потребитель жеж...У Вас есть баллон дома литра эдак на 2 с пульверизатором и санитайзером. Чтобы ... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина