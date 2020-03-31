Клерк.Ру

ФНС просит нас оставаться дома. Но про перенос сроков отчетности упорно молчит

В Личных кабинетах налогоплательщиков появилось обращение главы ФНС Даниила Егорова.

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Мы благодарим господина Егорова за заботу, но хотелось чтобы его ведомство все-таки занималось своим прямым делом. В частности, давало разъяснения о том, как переносятся сроки налоговой отчетности и уплаты налогов из-за нерабочей недели. Сегодня истекает срок сдачи декларации по УСН за 2019 год у организаций, но бухгалтеры не могут её сдать, потому что сидят дома.

Есть шанс, что сегодняшний срок сдачи отчетности перенесется из-за принятых изменений в Налоговый кодекс. Если закон сегодня успеют официально опубликовать.

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