Банки теперь обязаны извещать о блокировке карт и электронных кошельков

С 28.03.2020 вступили в силу поправки в закон о платежной системе. С этой даты банки обязаны информировать клиентов о блокировки электронного средства платежа.

К электронному средству платежа относятся в частности, банковские карты и электронные кошельки. К нему относится и онлайн-банк

Если кредитная организация заблокирует электронное средство платежа, она будет обязана в тот же день уведомить об этом клиента. Как будут уведомлять? По каналам связи, предоставленных клиентом. Например, смс на мобильный или письмо по электронной почте.

Известить клиента нужно будет в порядке, установленном в договоре об использовании электронного средства платежа. В уведомлении потребуется назвать причину блокировки.