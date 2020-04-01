Падение оборотов бизнеса на 35%. «Мое дело» выложило статистику

Сергей Панов, глава сервиса «Мое дело» поделился у себя на странице в Facebook не очень оптимистичной статистикой.

«Мы никогда не делимся данными клиентов, и отчасти, поэтому собирать их непросто. Но сейчас картинка средней температуры удручает. На графике агрегированные данные более 60 тыс. компаний и ИП, ведущих учет в "Мое дело".

Верхние значения графика ежедневных поступлений прошлого года (синим) – суммы значительно больше 1 млрд. руб.

Надо сказать, в этом году (красный) замедление идет с февраля, а последние две недели стремительное падение. Уже на прошлой неделе обороты упали на 35 процентов, а к концу этой недели, при продолжении динамики, будет меньше половины.

Всем спокойствия и уверенности в будущем, это – не навсегда. Такое уже было в истории, прорвемся».

Все закономерно, учитывая, что происходит вокруг. Остается надеяться, что это тоже пройдет.