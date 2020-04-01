В ближайшие три месяца каждый второй бизнесмен рискует потерять бизнес

В телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти» выложили статистику по потерям бизнеса в кризис и пандемию.

«Из-за ограничений и проблем, связанных с коронавирусом, в России приостановили работу 37% торговых точек, подсчитали в IT-компании "Эвотор". Аналитики компании проанализировали активность предприятий по данным на 30 марта по сравнению с февралем 2020 года.

Приостановили работу 85% магазинов одежды, 78% цветочных лавок, 75% магазинов электроники, 71% фитнес-центров, 65% гостиниц.

Около 65% столовых и 42% кафе и ресторанов временно закрылись, часть продолжили работать в режиме доставки.

Из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или сложностей с поставками временно закрылись около 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов.

С введением карантина не изменилось только количество работающих магазинов алкоголя.

В Москве временно закрылись 73% торговых точек, в Санкт-Петербурге – 58%. В Центральном округе закрылись на карантин 46% торговых точек, в Северо-Западном – 43%, в Уральском – 39%, в Приволжском -– 36%, в Южном – 34%, в Сибирском и Дальневосточном – 27%.

По оценке аналитиков компании, в ближайшие три месяца потерять свое дело рискует каждый второй предприниматель в России».

Кстати, Ситимобил и Gett ведут переговоры о стратегическом партнерстве. Рестораны, возможно, тоже будут объединяться. И торговые сети.