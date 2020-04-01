Кому дадут кредитные каникулы из-за коронавируса

Гражданам, ИП и субъектам МСП будут предоставлены «кредитные каникулы» на период до 6 месяцев, сообщил Минфин на своем сайте. Закон будет принят в ближайшее время.

«Кредитные каникулы» — льготный период, предусматривающий отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

вправе до 30 сентября 2020 года обратиться за установлением «льготного периода». Основанием станет снижение их дохода на 30% и более за месяц, предшествующий дате обращения по сравнению со среднемесячным доходом, полученным за 2019 год.

«Кредитные каникулы» предоставляются на период до 6 месяцев. Направить требования заемщик может способом, предусмотренным договором или с помощью мобильного телефона.

📌 Реклама Отключить

Для подтверждения снижения дохода заемщика кредитор вправе запросить у него подтверждающие документы. К ним может относиться справка о доходах, выписка из регистра госуслуг о регистрации гражданина в качестве безработного, лист нетрудоспособности и иные документы. При этом ЦБ РФ вправе определить дополнительный перечень документов, достаточных для подтверждения снижения доходов.

В течение льготного периода не допускается:

начисление неустойки (штрафа, пени);

предъявление требования о досрочном исполнении обязательств;

обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки;

обращение с требованием к поручителю.

📌 Реклама Отключить

Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода осуществлять досрочное погашение кредита. При этом такие платежи направляются прежде всего в счет погашения основного долга.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) также вправе до 30 сентября 2020 обратиться за установлением «льготного периода» в случае осуществления ими деятельности в отраслях, определенных Правительством РФ. Для них распространяются аналогичные требования по установлению льготного периода.