Плюс 440 заболевших за сутки. На 60 меньше, чем вчера!

Неправда, давно уже на клерке с миллионом вопросов. Советы Над.К всегда очень точные...
Записалась на вебинар , а ссылку не получила?
А вы не судите, да не судимы будете, и о бизнесе не вам и не мне рассказывать, Над.К.Ибо мало для...
Мой розовый мир разделяется: на работодателей и работников, бизнес и контролирующие структуры, вл...
Кто-нибудь знает реквизиты нормативного документа об этой отсрочке? Принятого и опубликованного -...
Вы разобрались с долгами? После того, как вы перестали быть ИП, ваши долги никуда не делись. ИП э...
Пока что ФСС и ПФ всякую ересь в виде новых отчетов шлют.. А про бессмысленные СЗВ-м и СЗВ-ТД ч...
Надо сделать такую фигню, как в фильме "Вспомнить все" со Шварцнегером. Вот, получится путешестви...
Свадебное путешествие накрылось, вот и грустят...
Чего то свадьба не очень веселая. Даже в онлайн игре лучше получилось. ))...
В налоговую можно попробовать через сайт налог.ру Подача документов на государственную регистрац...
Если вы ИП, то у вас не работодатель, а заказчик. Во вторых если вы ИП вы должны прописать в дого...
Сначала попробуйте сходить в администрацию, ТПП - спросить поддержки, если нет, то при увольнении...
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Нужно периодически менять фильтр салона. Но где их взять в таких количествах?И кондиционер/климат...
Вам прежде всего надо сняться с ЕНВД. Чтобы не платить налог. По быстрому уволить работников, сда...
Всяко лучше, чем "коктейль беспамятства", пустота, интубация...Тоже за государственный счет, но к...
"...- Да вроде уже обзаботились о населении, - пробубнил Мишустин – чего лишний раз встречаться…-...
Ну а чё? Выход ведь. Жить месяц как-то надо :) Вот и зарплата не понадобится...
Это письмо было до продления нерабочих дней на месяц. Что-то должны поменять...
Судя по лицу жениха, его никто не спрашивал)
А нужно в масках ездить в личном авто? Видела мужчину в личном авто в одиночестве и в маске...
У нас, разрешили в режиме самоизоляции ездить на личных авто. Так, вот!...
В бюджете, следовательно вашей логике, нормальных бухгалтеров не бывает))) Куда как лестное замеч...
Добрый день.ИП - ЕНВД - Работники - Розничная торговля. 86 регион - (Ханты-Мансийский АО) - Аренд...
Уже за двадцать серебренников (следим* за курсом)*интерпретация сакраментального "настоящий мужчи...
Расскажите про штрафы, кого и как штрафуют?
Что значит отменить? Это что значит-вообще можно не платить? Если речь идёт о преносе сроков,то э...
Информация для тех сейчас в соответствии с пунктом 2 указа Президента № 206 сейчас работает на ра...
В ст. 6.1 изменения внесли и срок сдачи НДС тоже переносится на первый рабочий день. Вопрос как я...
На 6.05. Там праздничные дни же с 1 по 5, если не внесут изменения в производственный календарь...
ну как житель Архангельской области, еще и живущий почти на границе с Коми... ушли они полагаю п...