Клерк.Ру

Плюс 440 заболевших за сутки. На 60 меньше, чем вчера!

Появились свежие данные по статистике распространения коронавирусной инфекции.

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» выложил обновленную статистику по распространению заболевания.

«За последние сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах — оперштаб».

Вчера сообщалось о 500 новых больных. Сегодня их на 60 меньше.

Чуть раньше на «Клерке» писали о новых случаях выздоровления. Всего их 143.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить