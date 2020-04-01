Одного из собственников «Зимней вишни» обвиняют в даче взятки

Совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки.
Его экстрадировали из Польши, он вышел из-под карантина. На данный момент Вишневский допрошен в присутствии адвоката (источник ТАСС).
Следствие считает, что он дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой.
Взятка должна была разрешить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения. В то же время Комкова закрыла глаза на грубейшие нарушения противопожарной безопасности.
Все это привело к трагедии два года назад, когда при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.