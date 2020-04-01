Клерк.Ру

Одного из собственников «Зимней вишни» обвиняют в даче взятки

Совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки.

Его экстрадировали из Польши, он вышел из-под карантина. На данный момент Вишневский допрошен в присутствии адвоката (источник ТАСС).

Следствие считает, что он дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой.

Взятка должна была разрешить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения. В то же время Комкова закрыла глаза на грубейшие нарушения противопожарной безопасности.

Все это привело к трагедии два года назад, когда при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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