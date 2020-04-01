Вводят обязательное заполнение журнала о самочувствии для сидящих на карантине

Россияне, отправленные на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19, должны будут заполнять в своем кабинете на едином портале госуслуг электронный журнал.
Одновременно с этим сидящие на карантине должны будут подтверждать свое присутствие дома.
Нарушающих режим карантина будут отслеживать по перемещению смартфона (у кого его нет, им предоставят). И через систему распознавания лиц.
Штрафы за нарушение карантина уже ввели.
Также в Москве (и ряде других регионов) скоро введут QR-коды для перемещения по городу. Из можно будет получить на смартфон или распечатать.