Как доказать налоговикам, что специально не дробил бизнес? Свежая практика

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих судов, признавших незаконным доначисление инспекцией федеральной налоговой службы по Кировскому району Астрахани 174,6 млн руб. налогов, пеней и штрафов ООО «НСО-Сервис» (Астрахань). Отметим, что ФНС подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

Как указано в материалах дела, в начале 2018 года ИФНС провела проверку правильности уплаты «НСО-Сервис» налогов в 2013 – 2015 годах. По ее итогам налоговики обязали компанию заплатить дополнительно в бюджет 59,5 млн руб. налога на добавленную стоимость, 51,7 млн руб. налога на прибыль, 561 тыс. руб. налога на имущество, а также штраф в 28 млн руб. и пени в 44,3 млн руб.

Налоговый орган пришел к выводу, что «НСО-Сервис» за счет согласованных действий с ООО «ПВО-Сервис» получил необоснованную налоговую выгоду. А именно, осуществил «искусственное дробление бизнеса» для недопущения превышения предельных размеров дохода, чтобы сохранить возможность применения спецрежима – упрощенной системы налогообложения. При этом налоговики указали на совпадение у компаний одного из учредителей и руководителя, адреса, вида деятельности, ip-адреса, а также на отсутствие оборудования и штата сотрудников у «ПВО-Сервис» для ведения самостоятельной деятельности.

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Но «НСО-Сервис» сумела оспорить доначисления. В суде представители налогоплательщика указали, что компании созданы в разное время, то есть задолго до того момента, как их совокупный доход превысил лимит по УСН. Кроме того, в «ПВО-Сервис» единственному учредителю «НСО-Сервис» принадлежит доля только 20%. «ПВО-Сервис» была создана для того, чтобы использовать деловые связи ее учредителей для заключения контрактов с определенными контрагентами. При этом, «ПВО-Сервис» вела полноценную предпринимательскую деятельность, закупая дополнительное оборудование и запасные части, занимаясь с привлечение третьих лиц сборкой и доукомплектованием оборудования и выплачивая дивиденды учредителям.

По словам партнера MGP Lawyers Дениса Быканова, анализируя схемы «дробления бизнеса», ФНС и суды все чаще детально вникают в специфику и целостность бизнес-процессов налогоплательщика, очень внимательно анализируют движение финансов в группе и систему управления, при этом более 70% судебных споров по «искусственному дроблению бизнеса» компании проигрывают.

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«В данном споре суд пришел к обоснованному выводу, что превышение общего лимита по УСН стало следствием эффективного ведения двумя компаниями самостоятельной предпринимательской деятельности. Поэтому претензии налоговиков удалось снять, при этом точку в споре ставить рано: необходимо дождаться решения Верховного суда РФ», – отмечает юрист.

При этом сегодня претензии в «искусственном дроблении» налоговый орган может предъявить практически любой группе компаний, продолжает Денис Быканов. «Поэтому я рекомендую тщательно подходить к вопросам правильного структурирования бизнеса и экономическому обоснованию его разделения на группу компаний», – отмечает партнер MGP Lawyers.