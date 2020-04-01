Как выжить в самоизоляции? Советы психолога

На сайте правительства Москвы выложили советы психолога о том, как провести самоизоляцию с пользой. Советы дает Ольга Тенн, заместитель директора Московской службы психологической помощи.

«Ситуация, в которую мы все попали, беспрецедентная. Я считаю, что это прекрасная возможность обратиться к своим близким. Раньше каждый день мы в спешке не успевали поговорить с детьми, родителями, супругами. Мы убегали на работу и не замечали каких-то проблем», – говорит Ольга Тенн.

Главное, не довести вот до такого:

«Нужно включать фантазию и креатив, заниматься с детьми. Уйти от ощущения, что кто-то их займет. Не надо этого бояться, надо включаться», – говорит Ольга Тенн.

Действительно, а то дети включат креатив сами. Например, такой:

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«Существует множество онлайн-курсов, но людям быстро надоедает бесконечное поглощение контента, который не всегда усваивается. И тут нет ничего общего с самореализацией и самообразованием. Человек должен воплощать то, о чем рассказывают эти курсы, начинать что-то делать самостоятельно, а не только смотреть. Это большая ошибка. Многие смотрят, но ничего при этом не делают», – рассказывает Ольга Тенн.

В соцсетях еще прошлись по тем, кто всегда откладывал дела по дому «на потом»:

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«Если у человека не было никакого увлечения, то это тоже повод задуматься: почему так? Почему вас ничего не интересует? Таких людей немало. И период самоизоляции есть смысл использовать, чтобы найти это увлечение. Если ваше увлечение – работа, значит, надо развивать профессиональные компетенции», – говорит Ольга Тенн.

Кстати, о работе. Часто просят отгородиться от домашних, чтобы «в кадр в трусах не попадали» при работе по скайпу (или другим средствам видеосвязи).

А кто-то подходит к вопросу креативно:

С учетом того, что все вместе с детьми, животными сидят по квартирам (и не у всех это «трешки», чаще одна-две комнаты), неизбежны конфликты.

«Конфликт – это несоответствие наших ожиданий реальности. Мы хотели одного, а близкие делают что-то другое. Поэтому очень важно с вечера всей семьей проговаривать планы на следующий день: кто чем конкретно будет занят. Также важно продумать, каким образом будет соблюдаться личное пространство. Если вам хотя бы на 30 процентов удастся на следующий день соответствовать плану – это уже хорошо», – говорит Ольга Тенн.

В США, например, к вопросу личного пространства подходят радикально:

Главное, сохраняйте чувство юмора! Это всегда помогает, в любой ситуации.