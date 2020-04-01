В Москве утвердили второй пакет поддержки бизнеса

Правительство Москвы приняло постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.

В новый пакет мер входит:

1. Субъекты МСП — гостиницы и резиденты Московского инновационного кластера получат доступ к субсидиям на возмещение части затрат при приобретении нового оборудования.

Участники Московского инновационного кластера, работающие в сферах промышленности, науки и ИТ, а также гостиничного бизнеса при приобретении импортного оборудования за счет собственных средств могут возместить до 25 процентов расходов. Для оборудования российского производства ставка компенсации была повышена до 35 процентов. В случае привлечения кредита компаниям может быть компенсирована процентная ставка (в пределах ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации). При работе с лизингом предпринимателям может быть возвращено до 25 процентов лизинговых платежей при закупке импортного и до 35 — при закупке отечественного оборудования. Компания может использовать одну субсидию или комбинацию нескольких их видов, но размер возмещения составит не более 10 миллионов рублей в год.

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Компенсацию можно получить по оборудованию, приобретенное запоследние 12 месяцев

Ранее доступ к данным мерам поддержки имели только МСП — резиденты технопарков. Участниками Московского инновационного кластера являются 924 компании. Для того чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на его ИТ-платформе — на сайте i.moscow.

2. Поддержка франчайзи будет расширена за счет включения в программу предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по договорам субконцессии.

Кроме того, в перечень субсидируемых затрат, помимо приобретения оборудования, включено покрытие расходов на коммунальные платежи и выплату вознаграждения правообладателю в форме фиксированных разовых платежей (паушальных взносов) и периодических платежей (роялти).

3. Впервые вводится субсидирование до 50 процентов расходов (не более 700 тысяч рублей до конца года) предприятий МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды.

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Выплата компенсации будет возможна при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20 процентов от стоимости размещенного товара или услуги.

4. Вводится субсидирование затрат кредитных организаций на предоставление льготных кредитов молодым компаниям МСП (не старше трех лет).

Кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели должны предоставляться предпринимателям под ставку не более восьми процентов годовых (примерно в два раза ниже текущей рыночной ставки) в размере от 500 тысяч до 15 миллионов рублей.

Размер субсидии кредитной организации равен ключевой ставке ЦБ РФ.

5. Существенно расширен перечень мер финансовой поддержки столичных экспортеров.

Теперь они могут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

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Также в качестве нового направления субсидирования предусмотрены расходы на адаптацию продукции для международного рынка. К таким затратам могут быть отнесены расходы на разработку дизайна и интерфейса продукции в сфере ИТ-технологий, подготовку технической, тендерной, конкурсной документации и лицензионных соглашений, дублирование аудиовизуальной продукции и другие операции, предваряющие вывод товара на международный рынок.

Кроме того, вводится новый механизм поддержки — грант в размере 10 процентов от выполненного экспортного контракта, но не более 10 миллионов рублей или 50 процентов от объема налогов, уплаченных в городской бюджет. По сути, это экспортный кешбэк, размер которого будет зависеть от выручки, полученной компанией благодаря экспорту своих товаров или услуг.

Московские компании-экспортеры смогут, как и ранее, компенсировать затраты на транспортировку своей продукции за рубеж, получение охранных документов, сертификацию систем менеджмента качества и подтверждение соответствия товаров зарубежным требованиям.

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Субсидирование экспортной деятельности рассчитано на предприятия, зарегистрированные в столице не менее чем за полгода до подачи заявки.

К числу наиболее популярных за рубежом товаров, произведенных в Москве, относятся машины и оборудование, электроника, а также товары широкого потребления и пищевая продукция. Объем несырьевого экспорта в 2019 году вырос на 23,2 процента по сравнению с 2018 годом, достигнув 30,2 миллиарда долларов США.

6. Расширен перечень получателей субсидии на инжиниринг. Теперь на нее могут претендовать участники Московского инновационного кластера, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее одного года до подачи заявки. Ранее минимальный срок составлял три года.

Субсидия компенсирует до 50 процентов понесенных затрат (но не более 50 миллионов рублей) на изготовление конструкторской документации и опытных образцов, а также приобретение оборудования. Оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться на территории Москвы.

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Кроме того, были внесены изменения в критерии оценки заявок: при их оценке предпочтение будет отдаваться субъектам малого и среднего предпринимательства.