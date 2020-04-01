Подписан закон о защите капиталовложений

Владимир Путин подписал федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ о защите и поощрении капиталовложений.

Новый документ содержит требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Порог для таких инвестиций составит не менее 250 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта; не менее 500 млн рублей - в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства (в редакции первого чтения этот порог составлял 1,5 млрд рублей); не менее 1,5 млрд рублей - в сфере обрабатывающего производства; не менее 5 млрд рублей - в других сферах экономики.

Устанавливаются полномочия органов государственной власти в указанной сфере. Так, Правительство РФ устанавливает порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утверждает типовую форму соглашения, утверждает порядок осуществления мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, утверждает форму декларации о реализации инвестиционного проекта при формировании публичной проектной инициативы федеральным органом исполнительной власти и т.д.

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Органы местного самоуправления принимают нормативные правовые акты, регулирующие условия и порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципальных образований А Федеральное казначейство ведет реестр соглашений, реестр мер государственной (муниципальной) поддержки.

Еще один закон, опубликованный сегодня, закрепляет принцип неизменности условий налогообложения при ведении инвестиционной деятельности. Изменения внесены в статью 5 Налогового кодекса.