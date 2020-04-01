Яндекс. Такси занялось доставкой продуктов из магазинов

На данный момент известно о доставках из «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса». Есть и другие сервисы доставки продуктов.

Об этом пишут в соцсетях:

«Пока в период пандемии падает количество заказов в такси, в Яндекс.Такси придумали, как использовать мощности сервиса в условиях карантина и самоизоляции. Теперь продукты из Вкусвилла будут возить на такси. Заказы из приложения магазина собирают продавцы, а доставляют — водители. Доставка займёт не больше 40 минут и будет стоить 149 рублей» (источник).

Есть и другие варианты получить продукты не выходя из дома.

«Пользователи могут заказать готовую еду «Азбуки вкуса» или молоко, хлеб, воду, мясо, рыбу, овощи и другие товары — они рассортированы по категориям. Ограничений по сумме заказа и количеству продуктов нет» (источник vc.ru).

Похожую услугу предлагает «СберМаркет» от «Сбербанка». Сервис тоже сотрудничает с «Азбукой вкуса» в Москве, а также с Metro Cash&Carry, «Ашаном» и другими. Сервис предлагает доставку от двух часов за 98 рублей на первый заказа и 158 рублей на повторный стандартный заказ (до 30 кг).

Учитывая, что люди предпочитают сидеть дома, у такси тоже прибыль падает. Вполне разумное решение использовать освободившиеся мощности.