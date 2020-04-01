Пенсионерам-опекунам вернут индексацию пенсий

Владимир Путин подписал федеральный закон от 01.04.2020 № 86-ФЗ, восстанавливающий с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для опекунов.

Сейчас пенсионеры, исполняющие обязанности опекунов или попечителей возмездно, относятся к работающим гражданам. Поэтому им не индексируют фиксированную выплату к страховой пенсии. Эта несправедливость устранена.

С 1 июля 2020 года вернут индексацию пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье.

Во время принятия закона в Госдуме, Вячеслав Володин уточнял, что будут проиндексированы пенсии почти 30 тыс. граждан.