Роспотребнадзор призывает продлить выходные еще на неделю

vvarior а чтоб получить эту воду надо сначало воду водопроводную через фильтр петрика пропустить... На Кубани нарушителей карантина отлавливают «мобильные отряды»

Над.К Прибыль не была 30. Потому что 28 марта выходной день (а не просто нерабочий, как 30 и 31) и срок... Внимание! Сроки представления налоговой отчетности перенесли на 6 апреля 2020 года

ДмитрийW А может цель ограничений именно вызвать проблемы чтобы списать на коронавирус потерю 30% нефтяног... Внимание! Сроки представления налоговой отчетности перенесли на 6 апреля 2020 года

Тишина ну и прибыль была 30. Кому сейчас этот перенос задним числом нужен. все уже всё сдали.... Внимание! Сроки представления налоговой отчетности перенесли на 6 апреля 2020 года

OksanaO дык я не поняла - заявление надо в налоговую на отсрочку? простите, а в какие роки они эти заявле... Кому дадут отсрочку по налогам: разъяснение ФНС

Кошки Рyлят А как насчет индексации работающим пенсионерам, которые сейчас не работающие?... Пенсионерам-опекунам вернут индексацию пенсий

VikaV2193 Что-то явно здесь не чисто Уволен замминистра здравоохранения

SBIS_MO А вы чего по всем темам ходите? Какая разница - в России или в мире - умирают от вируса. Надо пер... Внимание! Сроки представления налоговой отчетности перенесли на 6 апреля 2020 года

ДмитрийW А хоть один умерший именно из за коронавируса есть в России? Как КГБ разваливало СССР: "Кто стоял... Внимание! Сроки представления налоговой отчетности перенесли на 6 апреля 2020 года

ДмитрийW А хоть один умерший именно от коронавируса есть в России? Как КГБ разваливало СССР: "Кто стоял за... На Кубани нарушителей карантина отлавливают «мобильные отряды»

VikaV2193 А чего одобрять? У нас каждый год повышают зарплату медикам и учителям на бумаге. А по факту ден... Медиков предложили освободить от НДФЛ

VikaV2193 У нас тоже машины ездят крякают и рассказывают про постановление губернатора. Ну, очень громко. О... На Кубани нарушителей карантина отлавливают «мобильные отряды»

SBIS_MO Мы всем желающим подключаем облако 1С, причем неважно лицензионная у бухгалтеров база или не очен... Внимание! Сроки представления налоговой отчетности перенесли на 6 апреля 2020 года

ToT В центре Краснодар по улице Красной ездит машина скорой помощи и сообщает правила поведения для г... На Кубани нарушителей карантина отлавливают «мобильные отряды»

ДмитрийW Предлагаю обратить внимание на то, что Путин проводил личные встречи, здоровался за руку. Совещан... Путин впервые проведет совещание с правительством дистанционно

Над.К Спасибо, проверим.К сожалению по исключаемым дням никак. У нас калькулятор для достаточно простых... Калькулятор расчета больничного листа