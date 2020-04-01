Клерк.Ру

Роспотребнадзор призывает продлить выходные еще на неделю

Глава РоспотребнадзораАнна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — заявила Попова.

По ее словам, очень важно не останавливаться в проведении всех принятых ранее мер, поскольку эффект от них есть, но он «сиюминутный».

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