Больничные будут считать по-новому, а детские пособия пролонгировать автоматически. Закон уже принят

Опубликован Федеральный закон от 01.04.2020 № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».

С 1 апреля 2020 до конца этого года будут действовать новые правила расчета больничных.

Размер пособия за полный месяц не может быть меньше МРОТ.

При этом если сотрудник работает неполный день, то и пособие будет рассчитываться в пропорции к доле ставки.

Кроме того, этот закон меняет правила выплаты пособий на первого и второго ребенка.

Сейчас выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста 1 года. По истечении этого срока граждане подают новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста 2 лет, а затем на срок до достижения им возраста 3 лет и представляют документы, подтверждающие доход семьи.

Действие указанной нормы приостанавливается на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Это означает, что назначенная выплата будет осуществляться всем семьям, без учета их материального положения.