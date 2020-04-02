Для ипотечников запустили Центр поддержки. Информационной

Запущен Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков. Там можно получить консультацию, посмотреть FAQ и скачать заявление на получение одной из мер господдержки.

На сайте Спроси.Дом.рф каждый заемщик, оказавшийся в трудной ситуации, может узнать всю необходимую информацию о получении ипотечных каникул или реструктуризации кредита.

Также консультацию можно получить, позвонив по бесплатному номеру8 800 700 56 77/

25 марта президент анонсировал отсрочку для заемщиков, потерявших работу, либо заболевших.