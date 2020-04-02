На борьбу с инфекцией резервируют 1,4 трлн рублей. Совещание Путина с Правительством

Президент провел 1 апреля совещание с Правительством в режиме видеоконференции. Кроме прочего, вместо 300 миллиардов на борьбу с коронавирусом будут выделять 1,4 триллиона рублей.

Мишустин доложил о мерах, предпринимаемых Правительством в последние дни.

Пособия

Выплаты по больничным будут составлять не менее 1 МРОТ.

Минтруд дал регионам распоряжение о продлении региональных выплат.

Ветеранам до конца апреля выплатят ЕДВ к 75-летию Победы.

С июня начнутся выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.

Пособие по безработице составило 1 МРОТ. На это выделено 30 млрд рублей.

Банкротство

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Процедура банкротства для граждан становится бесплатной. «Для этого нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, что позволит людям с размером долга от 50 тысяч до 700 тысяч рублей освободиться от долговых обязательств» – сказал премьер.

Для бизнеса вводится шестимесячный мораторий на банкротство, приостанавливаются исполнительные производства, начисление пеней, а также упрощена процедура заключения мирового соглашения.

Налоги и взносы

для МСП отсрочка по налогам кроме НДС, для микропредприятий плюс по страховым взносам.

Размер взносов для МСП снижен с 30 до 15% с 1 апреля.

Кредиты бизнесу

Разработана программа совместно с ЦБ по полугодовой отсрочке уплаты основного долга и процентов по кредитам. Эта программа охватит кредитный портфель в 0,5 трлн рублей.

Для пострадавших отраслей

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«Отдельные решения мы принимаем по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, в том числе общественного питания, бытовых услуг, авиа- и туристических компаний, спорта, культуры, кинотеатров. В частности, до 1 мая мы запретили отправлять им требования об уплате налогов» – сообщил Мишустин.

Также для малых предприятий, работающих в этих отраслях, предусмотрена полугодовая отсрочка по налогам.

Для авиаперевозчиков выделяют 1,5 млрж рублей для эвакуации россиян из других стран. Для туроператоров отменен взнос в резервный фонд Объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

По налогообложению дивидендов выводимых в офшоры

Отправлено письмо правительству республики Кипр об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения.

О новых резервах на борьбу с коронавирусом

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 триллиона рублей» – сообшил Мишустин.

Хотя, в начале вроде как выделяли 300 млрд. Видимо, их не хватает.

О новых мерах поддержки

171 миллиард зарезервирован для помощи бюджетам регионов.

150 миллиардов для помощи малому и среднему кредиту для выплаты зарплаты и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ.

Отсрочка по аренде, в том числе рекомендуется отсрочка и по коммерческой недвижимости.

В отдельнеых отраслях для МСП отсрочка по ЖКХ, и отсутствие там пеней и штрафов.

Временный запрет на блокировку счетов.

Для госкомпаний особый порядок по закупкам у МСП.

Сформирован перечень системообразующих предприятий, который включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами – до 4000 организаций.

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«Также на уровне Правительства будем принимать решения о переносе сроков вступления в силу требований, которые могут привести к дополнительным расходам со стороны бизнеса и к увеличению административной нагрузки. Соответствующие решения в ближайшее время будут выработаны совместно с Государственной Думой» – сказал Мишустин.

Путин на доклад Мишустина ответил следующим:

«У меня все-таки есть один вопрос. Вы упомянули о тех мерах, о которых мы договаривались, – это полугодовая отсрочка по всем налогам, это отсрочка по страховым взносам для отдельных компаний, шестимесячный мораторий на взыскание пени и штрафов по налогам. Но вот я когда встречался с представителями малого бизнеса, они о чем просили? О том, чтобы когда эта отсрочка закончится по всем этим направлениям, чтобы не было для них сильным ударом необходимость выплаты сразу всей задолженности, сразу всей отсрочки, которая накопилась за эти шесть месяцев. Я попросил вас над этим подумать» .

Мишустин обещал подумать.