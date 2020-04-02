Сбербанк заметил понижение спроса на наличные

Сбербанк отмечает пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в условиях карантина.
«Объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах. Продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели», — говорится в сообщении банка.
Зампред. правления Сбербанка Александра Ведяхина считает, что падение спроса говорит о сознательности населения и о более высоком уровне финансовой грамотности — никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными.