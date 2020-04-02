Сбербанк заметил понижение спроса на наличные

Whinny Buh За счет ФНБ! Его ж вроде уже не тратят на пенсионеров? Роспотребнадзор призывает продлить выходные еще на неделю

ДмитрийW я думаю это больше похоже на фейк. Я хотел бы увидеть хоть одно свидетельство о смерти, и там буд... Коронавирус: штрафы, штрафы и еще раз штрафы. Почему все забили на закон?