Клерк.Ру

Сбербанк заметил понижение спроса на наличные

Сбербанк отмечает пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в условиях карантина.

«Объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах. Продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели», — говорится в сообщении банка.

Зампред. правления Сбербанка Александра Ведяхина считает, что падение спроса говорит о сознательности населения и о более высоком уровне финансовой грамотности — никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными.

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