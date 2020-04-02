Голикова предложила продлить нерабочую неделю. Но по ситуации

На совещании Президента с Правительством вице-премьер предложила продлить меры социального дистанцирования.

«Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены Вашим Указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко, исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона. И очень важно, чтобы мы, принимая такие решения, чтобы коллеги из регионов страны, принимая такие решения, очень четко искали компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона. Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей» – отметила Голикова (источник сайт Президента).

То есть, будут исходить из прироста больных, но при этом, вводить ЧС будут только в крайнем случае.

Также читайте на «Клерке» об отчете Мишустина Путину. И о дополнительных 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом.