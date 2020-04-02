Путин обратится к народу еще раз. Скорее всего нас ждет еще одна нерабочая неделя

В Кремле анонсировали новое обращение Владимира Путина к народу. Ожидать его можно после 16.00 по московского времени.

В настоящее время Президент работает над текстом обращения в своей резиденции в Ново-Огарево.

Скорее всего будет объявлена новая нерабочая неделя с 6 по 10 апреля. Именно об этом просила глава Роспотребнадзора Анна Попова.