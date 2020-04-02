Путин обратится к народу еще раз. Скорее всего нас ждет еще одна нерабочая неделя

Это ошибка власти,за которую они и расплачиваются по сей день....
Странные люди, работают же. Я бы тоже ходела отдохнуть, у меня нет семерых по лавкам, мне и оплат...
Хочет нас медленно в кипятке сварить. Очень скоро до его слов вообще никому дела не будет. Обыден...
Надгробная речь о том, каким хорошим был бизнес в России...
Согласна, отпустите людей, уже два требования за 2 дня, еще непонятно, что с отчетами, сроками, з...
Или налог на воздух объявит или на дождь.
Это какие именно все? Самоизоляцию, смотрю, не соблюдаете. ))Это власть к Вам к расходному матери...
всю дорогу в нашей шкуре?) ой вряд ли) ну да ладно)
Вот кто "умный" придумал, что за не полностью отработанный месяц не надо пропорционально считать?...
Да мы-то всю дорогу в такой шкуре, и даже привыкли уже) Ваша очередь)...
и вам не помешать побыть в нашей шкуре) хотя бы пару месяцев)...
нам то ничего не будет т. к. мы соблюдаем все меры,а вот вы когда заразитесь в опер зале - на нал...
Непонятно, снижены ставки с апреля, значит з/пл за март начислять страх.взносы как обычно?...
В табличке в обеих строчках Выплаты в пользу физлиц, не превышающие МРОТ определяемые п...
Я имел ввиду что упомянутую мной з/п (40-50) я как раз вбелую и плачу с прошлого года. А вот все ...
Не помешает им немного побыть в шкуре налогоплательщика - они ведь точно так же общаются с "прост...
Ну, если в ПФР, то, похоже действительно из маткапитала. Он же из Федерального бюджета. Так что н...
Самая большая военная проблема у саудитов в самих саудитах. Воевать на гепардах и пво тоже они бу...
Все это, конечно, интересно, но я так понимаю, что относится ко времени ПОСЛЕ 3 апреля, т.к. прос...
Почему глупый? В поэме, ссылку на которую я привел упомянут СПЕКТР. Никакой лотереи. СПЕКТР знает...
Сейчас уже более-менее понятно становится по пропускам на сотрудников:1) получаешь подпись на орг...
да чего этим упырям будет, пусть работают
Глупый вопрос, покупая лотерею все хотят выиграть, но заранее смиряются с проигрышем.......
Как Колхозия издевается над Нефтянией - https://www.rbc.ru/economics/02/04/2020/5e859cf09a7947d1d...
Меня самого несколько лет назад увезли на скорой ночью в больницу. Грипп, ОРВИ и прочее всегда пе...
На РБК: Кремль готовит новое обращение Путина. Планироуемое время выхода в эфир - после 16....
Не все. Есть определённые болезни от удовольствия. :)
Ведь специально написали ответы на самые распространенные вопросы. Вы до конца прочитали статью? ...
Добрый день. А если работник на 0,5 ставки - 6500 руб? Можно ли применять новые ставки?...
Ого 10 тыщ просмотров, Хорошо текст почитали
"Хитросделанные" потому что, вот на этом основании. Ковид - повод подходящий....
хз. По этому и возник вопрос на каком основании "самоизоляцией" убивается экономика и кто оплатит...
потому что у вас мозгов наверное не хватает для этого.
ДШК в бункере (КП ЗРП он же ЗКП ЗРБр), на -1,5 этаже стояли почему-то. Эдакую дуру наверх переть ...