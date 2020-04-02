АФК «Система» выделяет 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Группа АФК «Система» выделила около 1 млрд руб. на борьбу с распространением коронавирусной инфекции СOVID-19 в России.

«Мы инвестируем в разработку современных и доступных тест-систем для выявления инфекции, перепрофилируем наши клиники для тестирования на COVID-19, госпитализации и лечения заболевших, а промышленные мощности – для выпуска средств защиты», – заявил основатель и основной акционер АФК «Системы» Владимир Евтушенков (источник РБК).

Вологодский текстильный комбинат, входящий в АФК «Система», приступил к производству многоразовых медицинских масок. Там же планируют производить ткань для защитных костюмов.

А компания «Система-Биотех», также входящая в АФК «Система», еще в середине марта разработала экспресс-тест на наличие коронавируса.