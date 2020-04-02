Больничный при самоизоляции после увольнения не оплачивается

Сотрудник уволился, отправился отдыхать за границу, а по возвращению – засел на карантин. Обязан ли в таком случае бывший работодатель оплатить больничный, если момента увольнения не прошло еще 30 дней?

Нет, не обязан, ответил Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается гражданам после увольнения только в случаях, если в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы произошло событие, названное в законе.

Лист нетрудоспособности, выданный работнику на период самоизоляции, к таким случаям не относится, заявляет Роструд.

Перечень случаев, когда нужно оплатить больничный бывшему работнику, следующий:

1) утрата трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения;

2) необходимость осуществления ухода за больным членом семьи;

3) карантин застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;

4) осуществление протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении;

5) долечивание в установленном порядке в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

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Напомним, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам при наступлении случаев, указанных выше, в период работы по трудовому договору, а также в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы.

Добавим, что в данный момент действуют временные правила оплаты больничный листов в связи с карантином из-за коронавируса. Оплату пособия взял на себя ФСС. Работодатель лишь передает необходимые данные о зарплате сотрудника.

При этом в Постановлении Правительства ничего не сказано конкретно о бывших сотрудниках. Разъяснений от ФСС на этот счет не поступало. Как видим, Роструд считает, что пособие таким людям не положено.