В нерабочую неделю нельзя объявлять простой. Но если работодатель подсуетился раньше Путина, то можно

MaxC Оке. А теперь наведем панику:Маску менять каждые 2 часа. Маску утилизировать в специальный контей... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин

ДмитрийW никто не знает что будет. Можно конечно воровать с друганами из КГБ, набрать блатных дураков мини... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин

Над.К У нас тут партизанский маркетинг не проскакивает. Так что ссылочки можете не постить, они все рав... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин

Mr_Leonid Всем привет. Увлекаюсь темой яхт и планировал попасть на Сочи яхт шоу 2020 которое будет проходит... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин

VikaV2193 Обалдеть можно! Вы людей делите на плательщиков и себя. ))У Вас какой то секрет есть от Ковид, не... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин

Елена_N Нам сказали, что или по ТКС отсканированные доки присылать, а если нет - то на следующей неделе о... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин

ДмитрийW Да и снижать налог на труд надо с 1 мая 2020 года, а не член знает когда, когда и Путина уже може... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Wern Да, они уже как таксисты - одни уходят, на их место приходят 10 таких же. И грамотных там уже исч... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин

Mila26 Не знаю, мы еще 27го марта пытались им отнести ответ на требование. Так не получилось, т.к. не ра... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин