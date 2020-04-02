В нерабочую неделю нельзя объявлять простой. Но если работодатель подсуетился раньше Путина, то можно

В период с 30.03.2020 по 03.04.2020 оформление работодателем простоя неправомерно. Об этом сообщает Роструд.
Между тем если простой был оформлен до вступления в силу Указа Президента о нерабочей неделе, время простоя, в том числе в период с 30.03.2020 по 03.04.2020, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.
То есть оснований для выплаты полной зарплаты за эту нерабочую неделю нет, если работодатель успел издать свое распоряжение раньше, чем Президент объявил о нерабочих днях.