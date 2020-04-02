Регионы тоже вводят меры для поддержки бизнеса в период эпидемии

Пакеты антикризисных мер для поддержки бизнеса, который теряет доходы из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, разработали в большинстве российских регионов.

«Разработанный пакет преференций по своим масштабам беспрецедентен. Объем региональной государственной поддержки составит 15 млрд рублей», – сказал глава Башкортостана Радий Хабиров (источник ТАСС).

Среди мер поддержки:

Отсрочка по аренде госудерственной недвижимости. Рекомендуют то сделать и для муниципальной.

Руководство Башкирии приняло решение мотивировать снижать арендные платежи и частных владельцев коммерческих площадей. В случае, если они дадут 50-процентную скидку своим арендаторам и обеспечат рассрочку выплат, власти готовы освободить собственников от уплаты налога на имущество и дать отсрочку по коммунальным платежам.

Компенсация зарплаты, в размере не менее 1 МРОТа.

Льготные кредиты для бизнеса.

Также выделяется список отдельных отраслей, имеющих особую важность для субектов. Для них будут дополнительные меры поддержки.

И конечно же, мораторий на проверки бизнеса.