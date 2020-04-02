Пропуска в Москве пока вводить не будут. Живем дальше, как на этой неделе

Пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.

Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе, сказал Собянин.

«Очевидно, что пандемия не закончится быстро, надо набраться терпения и мужества, нам придется пережить тяжелые времена. К вопросу пропусков мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима».

Ранее Путин заявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы.