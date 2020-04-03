Уменьшить стоимость патента нельзя, даже если доходы упадут до нуля

В связи со сложившейся ситуацией в стране из-за коронавируса, многие ИП на ПСН попали в тяжелую ситуацию. Ведь стоимость патента не зависит от реального дохода, полученного предпринимателем.

Можно вернуть хотя бы часть стоимости патента в случае получения фактического дохода менее, чем сумма потенциального дохода, исходя из которого, была определена стоимость патента? Отрицательный ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

Перерасчет стоимости патента (налога) в случае получения фактического дохода меньше, чем сумма потенциально возможного к получению годового дохода, из которого определена стоимость патента, не производится. Перерасчет суммы налога к уплате и по результатам его возможный возврат налога в порядке, который предусмотрен в отношении излишне уплаченного налога, производится только, если до срока действия патента прекращена предпринимательская деятельность (в том числе по причине утраты права на применение ПСН), в отношении которой применяется ПСН.

Так что предпринимателям, которые вынуждены были прекратить сейчас деятельность, стоит написать заявления о прекращении предпринимательской деятельность, попадающей под ПСН. Но следует иметь ввиду, что до конца этого года они уже не смогут приобрести патент.