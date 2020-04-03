Профсоюзы предлагают Правительству провести национализацию значимых предприятий

Председатель ФНПР Шмаков предлагает Мишустину провести национализацию наиболее значимых предприятий в стране. Соответствующее письмо направлено в Правительство.

«Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию», – говорится в документе (источник РИА Новости).

Для этого предлагается создавать трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. С представителями профсоюзов, общероссийских объединений и правительства.

Также предложено ввести годовой мораторий на реприватизацию национализированных предприятий. Приватизация будет возможно только с учетом мнения профсоюза.

Предлагается освободить от налогов организации, чья деятельность остановлена из-за карантина, а также ставится вопрос о снижении НДС.

Для медработников предложено повысить зарплаты на 50%.

Еще предлагается отменить 13% НДФЛ для работников, чьи зарплаты на уровне 1 МРОТ и ниже. И повысить ставку налога на сверхдоходы.