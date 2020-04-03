Из-за коронавируса растет число случаев кибермошенничества

На фоне эпидемии все больше распространяются вредоносные приложения. Мошенники их маскируют под серьезные сайты с якобы необходимой информацией о вирусе.

Количество кибератак на российских пользователей с середины марта выросло в четыре раза – злоумышленники пытаются заработать на панических настроениях среди населения (источник «Известия»).

В Eset сообщили о появлении нового вредоносного приложения для Windows – COVID-19 Information. Пользователь попадает на фишинговый сайт якобы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где ему предлагается скачать программу для отслеживания новостей о COVID-19.

При загрузке устанавливается вредоносное ПО с серверов amazonaws.com – таким образом злоумышленники, возможно, пытаются имитировать инфраструктуру американского интернет-гиганта, отметили в компании.

Будьте осторожны! Актуальную информацию о распространении болезни лучше смотреть на официальных ресурсах. К примеру, на сайте «Стопкоронавирус.рф».