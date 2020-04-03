Промышленность в России снизилась на 1,2%. Из-за коронавируса

Это за март. Наиболее показательными для оценки влияния коронавируса на промышленность станут апрель и май.

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении. Такую оперативную оценку приводит Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) (источник РБК).

Также телеграм-канал Раньше всех. Ну почти сообщает следующее о российской сфере услуг:

«Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в марте 2020 года упал до отметки в 37,1 пункта против 52 пунктов месяцем ранее. Это рекордное падение за 11 лет, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit».

Сфера услуг пострадает гораздо сильнее, поскольку промышленность может и «про запас» производить. А вот многие объекты сферы услуг, похоже, придется восстанавливать практически «с нуля».