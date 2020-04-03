Подборка мемов о коронавирусе. Пятница – она и в эпидемию пятница

Вирус не убивает юмор. Давайте расслабимся.
Забавная подборка картинок и мемов из социальных сетей, отражающих современную реальность.
Начнем с Китая, конечно.
Вот уж действительно, кто-то неудачно поел, а в итоге всему миру достается.
Про Израиль тоже встречается. Например, такое:
Высокие технологии в действии. Интересно, а когда в полную силу заработает доставка дронами?
Ну, и про малый и средний бизнес, в связи с последними событиями о нерабочем апреле:
Будем надеяться, что все-таки выживет.
А вот такие предложения встречаются в Я.Директе. На волне коронавируса появляется много «стартапов»:
Кстати на «Клерке» сегодня писали про увеличение случаев кибермошенничества.
А кто-то нашел старый детский стишок:
А пиво «Корона» прекратили производить в Мексике, кстати:
Кстати о пиве. Одна известная алкогольная сеть предлагает заменить рукопожатие:
С рукопожатиями сейчас вообще все сложно. Но есть другие жесты для социального взаимодействия:
А вот чем можно вообще заменить рукопожатия:
Но если вам без рукопожатия совсем никак, соблюдайте меры предосторожности:
И напоследок — не болейте!