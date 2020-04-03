Подборка мемов о коронавирусе. Пятница – она и в эпидемию пятница

Вирус не убивает юмор. Давайте расслабимся.

Забавная подборка картинок и мемов из социальных сетей, отражающих современную реальность.

Начнем с Китая, конечно.

Вот уж действительно, кто-то неудачно поел, а в итоге всему миру достается.

Про Израиль тоже встречается. Например, такое:

Высокие технологии в действии. Интересно, а когда в полную силу заработает доставка дронами?

Ну, и про малый и средний бизнес, в связи с последними событиями о нерабочем апреле:

Будем надеяться, что все-таки выживет.

А вот такие предложения встречаются в Я.Директе. На волне коронавируса появляется много «стартапов»:

Кстати на «Клерке» сегодня писали про увеличение случаев кибермошенничества.

А кто-то нашел старый детский стишок:

А пиво «Корона» прекратили производить в Мексике, кстати:

Кстати о пиве. Одна известная алкогольная сеть предлагает заменить рукопожатие:

С рукопожатиями сейчас вообще все сложно. Но есть другие жесты для социального взаимодействия:

А вот чем можно вообще заменить рукопожатия:

Но если вам без рукопожатия совсем никак, соблюдайте меры предосторожности:

И напоследок — не болейте!