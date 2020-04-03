«Сапсаны» будут реже курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом

Холдинг «РЖД» с 7 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования, сообщается на сайте компании.

Изменения также затронут график движения высокоскоростных поездов «Сапсан». Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на 3 пары поездов меньше.

Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Количество проданных билетов резко сократилось, а количество возвратов — возросло.

Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки РЖД восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости — увеличит предложение для пассажиров, говорится в сообщении компании.