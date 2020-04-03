В Сбере людям приходится кидать на полтора метра паспорта и ловить чеки?

Это уже перебор, пишет Алексей, опубликовавший видео из Сбербанка.

На записи показан момент, когда клиентка обращается к операционистке Сбербанка. Как только женщина подходит к стойке, ей указывают отодвинуться на дистанцию за красную линию, бросить паспорт и озвучить операцию дистанционно. Потом чеки вместе с паспортом операционистка бросает обратно, но документы при этом приходится поднимать с грязного пола.

Ставим на то, что видео постановочное, но своего корреспондента отправили в ближайшее отделение проверить, а не ввел ли банк дистанционное обслуживание на время всеобщей изоляции.

UPD. Обслуживание в Сбербанке проходит в стандартном режиме. Линии есть, дистанции нет. Центральное отделение города Мытищи.